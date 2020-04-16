В Тюмени подорожали овощи, макароны и алкоголь

16 Апр 2020 2020-04-16T10:52:02+03:00

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В Тюменской области на 0,7% увеличились цены и тарифы на конец февраля 2020 года относительно декабря предыдущего года. Зафиксировано повышение цен на продовольственные товары – 1,1%, на непродовольственные товары – 0,2%, на услуги населению – 0,6%.

По информации Тюменьстата, более всего подорожала плодоовощная продукция (сразу на 9,2%), макаронные изделия (на 1,5%) и масло подсолнечное (на 1,3%). Кроме того, незначительно – менее 1% – выросла цена на колбасу и мясные продукты, крупы и бобовые, молоко, рыбу и морепродукты, сыр, яйца и сахар, на 1% подорожал алкоголь. Отмечено снижение цен на кондитерские изделия (на 1,5%).

Также было зафиксировано повышение цен на медикаменты (на 1,5%), на табак (на 2,2%). Незначительно (менее 1%) снизились цены на дизтопливо и бензин.

Что касается услуг, то увеличились тарифы на услуги правового характера (на 5,5%), автотранспорта (на 3,8%), зарубежного туризма (на 3,0%), услуги банков (на 2,8%), страхования (на 2,1%), образования (на 1,6%), медицинские услуги (на 1,2%) и услуги организаций культуры (на 1,1%). А вот услуги железнодорожного транспорта подешевели сразу на 9,8%.

ИСТОЧНИК KP.RU