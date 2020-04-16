2020-04-16T11:02:52+03:00
Происшествия

В Тюмени грузовой поезд задавил мужчину

Горожанин не реагировал на поданный машинистом сигнал
Вадим Бегун
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В Тюмени грузовой поезд задавил мужчину. Фото - Уральское Следственное управление на транспорте СК РФ.В Тюмени грузовой поезд задавил мужчину. Фото - Уральское Следственное управление на транспорте СК РФ.
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В понедельник, 13 апреля, в Тюмени произошла трагедия. На 2144-м километре 1-го пикета железнодорожного перегона Тюмень – Войновка грузовой поезд наехал на 40-летнего местного жителя. Инцидент произошел в 20.05 по местному времени.

По предварительным данным, пострадавший шел вдоль железнодорожного полотна. Машинист приближающегося грузового поезда, заметив человека, подал громкий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но мужчина на сигналы не реагировал.

– Ввиду близкого расстояния избежать наезда не удалось. От полученных множественных травм пострадавший скончался на месте происшествия, – сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

В ведомстве добавили, что по данному факту проводится процессуальная проверка. Следователи осмотрели место происшествия, опросили работников локомотивной бригады. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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