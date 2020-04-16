2020-04-16T10:31:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Уже более 30 тысяч тюменцев проверили на коронавирус

На сегодняшний день в России зарегистрировано несколько отечественных тест-систем
Вадим Бегун
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Уже более 30 тысяч тюменцев проверили на коронавирус. Фото - pixabay.com.Уже более 30 тысяч тюменцев проверили на коронавирус. Фото - pixabay.com.
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По состоянию на сегодняшний день, 16 апреля, в Тюменской области провели 32 680 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. За одни лишь прошедшие сутки исследовано более полутора тысяч проб.

– На сегодняшний день в России зарегистрировано несколько отечественных тест-систем, которые могут использоваться для исследований на коронавирусную инфекцию. Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области, Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии, лаборатории государственных медицинских организаций используют для исследований тест-системы ФБУН «ГНЦ ВБ «Вектор», – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в России проведено более полутора миллионов тестов на новую инфекцию. Тюменская область – в числе лидеров по этому показателю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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