Уже более 30 тысяч тюменцев проверили на коронавирус
По состоянию на сегодняшний день, 16 апреля, в Тюменской области провели 32 680 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. За одни лишь прошедшие сутки исследовано более полутора тысяч проб.
– На сегодняшний день в России зарегистрировано несколько отечественных тест-систем, которые могут использоваться для исследований на коронавирусную инфекцию. Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области, Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии, лаборатории государственных медицинских организаций используют для исследований тест-системы ФБУН «ГНЦ ВБ «Вектор», – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в России проведено более полутора миллионов тестов на новую инфекцию. Тюменская область – в числе лидеров по этому показателю.
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Тюменская область – в лидерах по проведенным тестам на коронавирус
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ИСТОЧНИК KP.RU
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