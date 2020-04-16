«Все может обернуться настоящей трагедией»: тюменцев призывают пересидеть Пасху дома

16 Апр 2020 2020-04-16T10:04:26+03:00

Многие ждали этот праздник, но будут вынуждены отмечать его в квартире

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Профессор, декан лечебного факультета Тюменского государственного медицинского университета Татьяна Раева призвала горожан позаботиться о себе и о своих близких. От имени врачей, преподавателей и студентов она просит тюменцев остаться дома в Пасху и родительский день.

– Мы понимаем, что многие ждали этот праздник, готовились к нему, соблюдали пост, но в условиях эпидемии оказаться в одном помещении с большим количеством людей – значит подвергнуть значительному риску и себя, и окружающих, – сказала Раева.

Декан также отметила, что многие люди переносят это заболевание бессимптомно или в очень легкой форме. «Для тех, кто в этот момент окажется рядом с больным человеком, всё может обернуться настоящей трагедией», – подытожила Татьяна Раева.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменцам запретили посещать храмы и кладбища. Соответствующие изменения в Постановление № 120-п внес глава региона Александр Моор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/773466" frameborder="0"></iframe> Тюменские медики просят горожан не идти на Пасху.Вадим Бегун

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ИСТОЧНИК KP.RU