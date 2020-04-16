2020-04-16T10:06:50+03:00
Происшествия

Еще один человек выпал из окна тюменского дома

Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое
Вадим Бегун
Поделиться:
Из окна тюменского дома выпала еще одна женщина.Из окна тюменского дома выпала еще одна женщина.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Тюмени накануне, 15 апреля, около полуночи произошло очередное падение из окна. На этот раз пострадала девушка, инцидент произошел на улице Республики. Горожанку с тяжелой травмой доставили в больницу.

– Вызов поступил 15 апреля в 23.48, бригада скорой медицинской помощи прибыла на место происшествия спустя десять минут. После осмотра и оказания помощи пациентка была доставлена в областную клиническую больницу № 2, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Также стало известно, что у пострадавшей диагностировали перелом позвоночника. В настоящее время девушка получает всю необходимую медицинскую помощь в условиях отделения реанимации.

Ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре накануне, 15 апреля, из окна дома, расположенного на улице Абдуллина, 1, выпала женщина. Характер полученных травм сейчас устанавливается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюмени из окна дома выпала женщина

Местная жительница была в гостях (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени грузовой поезд задавил мужчину
Уже более 30 тысяч тюменцев проверили на коронавирус
«Все может обернуться настоящей трагедией»: тюменцев призывают пересидеть Пасху дома
Еще один человек выпал из окна тюменского дома
В Тюмени из окна дома выпала женщина
Тюменцы увидят прямую трансляцию пасхального богослужения
Пьяный тюменец воткнул нож в живот друга, который наливал себе больше
Молодой иностранец женился на тюменке ради прописки
Нетрезвый тюменец избил спящую мать-пенсионерку
Городской портал решил более 17 тысяч проблем тюменцев
Погода на 16 апреля в Тюмени: ожидается резкое потепление
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 апреля 2020 года составляет 85 человек
В Исетском районе реализуется инвестпроект по глубокой переработке древесины
В деревне Ушакова Тюменского района продолжается строительство новой школы
Продовольствие и машины показали рост в несырьевом экспорте Тюменской области в 2019 году
В Юргинском районе капитально отремонтируют Дом культуры
Тюменские врачи доказывают: на селе можно комфортно жить и работать
Для пациентов старшего возраста в Тюменской области работает региональный гериатрический центр