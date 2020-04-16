Еще один человек выпал из окна тюменского дома

16 Апр 2020 2020-04-16T10:06:50+03:00

Из окна тюменского дома выпала еще одна женщина. Фото: Ольга Крыльцова

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В Тюмени накануне, 15 апреля, около полуночи произошло очередное падение из окна. На этот раз пострадала девушка, инцидент произошел на улице Республики. Горожанку с тяжелой травмой доставили в больницу.

– Вызов поступил 15 апреля в 23.48, бригада скорой медицинской помощи прибыла на место происшествия спустя десять минут. После осмотра и оказания помощи пациентка была доставлена в областную клиническую больницу № 2, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Также стало известно, что у пострадавшей диагностировали перелом позвоночника. В настоящее время девушка получает всю необходимую медицинскую помощь в условиях отделения реанимации.

Ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре накануне, 15 апреля, из окна дома, расположенного на улице Абдуллина, 1, выпала женщина. Характер полученных травм сейчас устанавливается.

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ИСТОЧНИК KP.RU