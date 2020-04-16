2020-04-16T08:59:48+03:00
Происшествия

В Тюмени из окна дома выпала женщина

Местная жительница была в гостях
Вадим Бегун
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В Тюмени из окна дома выпала женщина. Фото - pixabay.com.В Тюмени из окна дома выпала женщина. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени накануне, 15 апреля, из окна дома, расположенного на улице Абдуллина, 1, выпала женщина. Характер полученных травм сейчас устанавливается.

– Сообщение поступило в первый отдел полиции в 16.31. Выпавшая - 24-летняя девушка. Известно, что она находилась в гостях. В настоящий момент причина падения из окна устанавливается, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по городу Тюмени.

В ведомстве также сообщили, что информация о характере травм, полученных пострадавшей, уточняется, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре ровно месяц назад, 15 марта, во втором часу дня в ЖК «Москва» произошла трагедия. Здесь из окна 11-го этажа выпала девочка. На место происшествия выезжали медики и стражи порядка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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