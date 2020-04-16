2020-04-16T08:20:20+03:00
Общество

Тюменцы увидят прямую трансляцию пасхального богослужения

Местных жителей призывают быть заботливыми друг о друге
Вадим Бегун
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Тюменцы увидят прямую трансляцию пасхального богослужения. Фото - pixabay.com.Тюменцы увидят прямую трансляцию пасхального богослужения. Фото - pixabay.com.
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Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий обратился к верующим региона с призывом провести праздничные дни в домашней молитве. Горожане могут посмотреть пасхальное богослужение в прямом эфире. Его покажут в ночь с 18 на 19 апреля в эфире телеканалов «Россия 24», «Тюменское время», «Тобольское время» и в социальных сетях Тобольской митрополии. Начало в 23.30.

– Завершается Страстная седмица, в этом году мы в особых условиях совершаем эти дни. Чтобы не лишить нас пасхальной радости, при поддержке правительства Тюменской области будет организована прямая трансляция пасхального богослужения. Мы все призываемся для домашней молитвы, – сообщил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

Он отметил, что через прямую трансляцию местные жители могут объединиться и почувствовать торжество Пасхи Христовой.

– Если вы дома встанете перед святым углом и включите прямую трансляцию, то ваш дом станет храмом. Вы будете причастниками этого пасхального торжества. Давайте будем послушными, терпеливыми, братолюбивыми и заботливыми друг о друге. Помните: здоровье – это Божий дар, – заявил Димитрий.

Тюменцам покажут прямую трансляцию пасхального богослужения.Вадим Бегун

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ИСТОЧНИК KP.RU

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