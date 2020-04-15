В деревне Ушакова Тюменского района продолжается строительство новой школы

15 Апр 2020 2020-04-15T19:41:24+03:00

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Строительство новой школы продолжается в микрорайоне «Молодёжный» деревни Ушакова Тюменского района. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, здание возводят в рамках реализации национального проекта «Образование». Контракт на строительство заключили в конце января 2020 года, и сегодня на 100% выполнено устройство свайного основания, выполняется устройство ростверков и возведение стен подвала.

Новая школа в деревне Ушакова будет аналогична строящимся школам в тюменском Казарово и в Увате. Общая площадь здания составит более 8 тысяч квадратных метров. Здесь появятся: учебная и общешкольная зоны для младших и старших школьников, кабинеты для учебных занятий и для спортивных, творческих и школьных мероприятий. Главный вход в здание школы оборудуют пандусом для возможности доступа маломобильным гражданам.

Тем временем, почти на половину готова школа в Четвертом Заречном микрорайоне Тюмени готова. Контракт на строительство учебного заведения был заключен в сентябре 2019 года, и на сегодняшний день уже завершаются работы по прокладке наружных инженерных сетей, ведется кирпичная кладка двух блоков здания.

Эта школа будет аналогичной двум построенным общеобразовательным учреждениям в Тюмени, которые находятся в микрорайоне Ямальский-2 и на улице Бориса Житкова. В 2020 году ожидается начало строительства еще 24 учебных заведений, из них 18 – на юге области в рамках программы замены деревянных школ.

ИСТОЧНИК KP.RU