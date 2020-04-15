15 Апр 2020 2020-04-15T23:00:09+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 апреля 2020 года составляет 85 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 апреля 2020 года

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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 апреля 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на восемнадцать и составляет 85 человек.

Шестеро заболевших находятся в тяжелом состоянии в реанимации, из них четверо подключены к аппаратам ИВЛ. В числе зараженных – двое несовершеннолетних в возрасте от одного года до 18 лет, сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. Только 13% из всех заболевших – люди в возрасте старше 65 лет.

– За исключением двух детей, остальные – это люди в возрасте от 18 до 45 лет, то есть это трудоспособные молодые граждане. К сожалению, ситуация нарастает, – сказала замгубернатора.

За последние сутки в России подтверждено 3 388 новых случаев коронавируса в 65 регионах, зафиксировано 28 летальных исходов. Впервые диагнозы поставлены в Чукотском и Ненецком автономных округах. За сутки полностью выздоровели 292 человека.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1 986 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU