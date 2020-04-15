15 Апр 2020 2020-04-15T18:44:27+03:00

Продовольствие и машины показали рост в несырьевом экспорте Тюменской области в 2019 году Фото: pixabay.com

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Хороший результат, особенно в поставках продукции видов обрабатывающей промышленности, приносят усилия тюменских предприятий по выходу на международный рынок. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в 2019 году в несырьевом экспорте рост показали продовольственные товары, сельскохозяйственное сырьё, машины, оборудование и другие транспортные средства.

По сравнению с 2018 годом продажи сельскохозяйственного сырья увеличились на 59,7%, машин и оборудования – на 67,3%, других товаров – на 11%. Основные экспортные поставки осуществлялись в Нидерланды, Францию, Швецию, Бельгию, Польшу, Германию, Финляндию.

Также поставки продукции тюменских производителей увеличились в Казахстан, Молдову, Азербайджан, Таджикистан и Туркменистан, ОАЭ, Германию, Данию, Алжир, Египет, Великобританию, Венгрию, Испанию, Польшу, США. Активизировался экспорт тюменских товаров в Абхазию, Андорру, Анголу, Аргентину, Боснию и Герцеговину, Швейцарию, Конго, Алжир, Хорватию.

В 2020 году специалисты Центра поддержки экспорта Тюменской области планируют уделить внимание подготовке тюменской продукции к выходу на высококонкурентный внешний рынок, маркетинговым исследованиям. А ещё продолжится содействие в выводе тюменского бизнеса на крупные международные электронные торговые площадки, такие как Alibaba, GRT, Allbiz, eBay и TMALL.

Подробности о работе центра и мерах поддержки тюменских производителей можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU