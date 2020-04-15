Тюменские врачи доказывают: на селе можно комфортно жить и работать

15 Апр 2020 2020-04-15T18:38:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Вопрос привлечения молодых врачей-специалистов по-прежнему не теряет актуальности. Как рассказал главный врач областной больницы № 19 Тюменского района Андрей Патрикеев, областная программа по обеспечению медицинских учреждений квалифицированными кадрами важна так же, как и другие компоненты нацпроекта «Здравоохранение».

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, кадровая служба ОБ № 19 использует все методы – от размещения вакансий на специализированных сайтах, взаимодействия с центром занятости до подготовки специалистов по целевым договорам. Пропагандируют и участие в федеральной программе «Земский доктор», по которой сельские врачи получают денежную компенсацию в размере 1 млн рублей, а фельдшеры – 500 тысяч рублей. К примеру, в прошлом году выплаты получили 14 врачей и 7 специалистов среднего звена больницы. Молодым специалистам помогают также устроить ребятишек в детские сады.

По словам врача-стоматолога Егора Копытова, сельские стоматологические кабинеты в техническом плане ничем не отличаются от городских. Не меньше и пациентов.

– Мне хочется личным примером показать студентам-медикам, что не нужно бояться работы на селе, – говорит Егор, который на своём опыте убедился, что и в селе можно комфортно жить и работать.

Стоит отметить, что в коллектив областной больницы № 19 до 2024 года ожидается приход ещё 37 молодых специалистов, которые учатся по целевым договорам в медицинском университете.

ИСТОЧНИК KP.RU