2020-04-15T18:38:32+03:00
Здоровье

Тюменские врачи доказывают: на селе можно комфортно жить и работать

В регионе продолжается реализация областной программы по обеспечению медучреждений кадрами
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тюменские врачи доказывают: на селе можно комфортно жить и работатьТюменские врачи доказывают: на селе можно комфортно жить и работатьФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Вопрос привлечения молодых врачей-специалистов по-прежнему не теряет актуальности. Как рассказал главный врач областной больницы № 19 Тюменского района Андрей Патрикеев, областная программа по обеспечению медицинских учреждений квалифицированными кадрами важна так же, как и другие компоненты нацпроекта «Здравоохранение».

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, кадровая служба ОБ № 19 использует все методы – от размещения вакансий на специализированных сайтах, взаимодействия с центром занятости до подготовки специалистов по целевым договорам. Пропагандируют и участие в федеральной программе «Земский доктор», по которой сельские врачи получают денежную компенсацию в размере 1 млн рублей, а фельдшеры – 500 тысяч рублей. К примеру, в прошлом году выплаты получили 14 врачей и 7 специалистов среднего звена больницы. Молодым специалистам помогают также устроить ребятишек в детские сады.

По словам врача-стоматолога Егора Копытова, сельские стоматологические кабинеты в техническом плане ничем не отличаются от городских. Не меньше и пациентов.

– Мне хочется личным примером показать студентам-медикам, что не нужно бояться работы на селе, – говорит Егор, который на своём опыте убедился, что и в селе можно комфортно жить и работать.

Стоит отметить, что в коллектив областной больницы № 19 до 2024 года ожидается приход ещё 37 молодых специалистов, которые учатся по целевым договорам в медицинском университете.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В деревне Ушакова Тюменского района продолжается строительство новой школы
Продовольствие и машины показали рост в несырьевом экспорте Тюменской области в 2019 году
В Юргинском районе капитально отремонтируют Дом культуры
Тюменские врачи доказывают: на селе можно комфортно жить и работать
Для пациентов старшего возраста в Тюменской области работает региональный гериатрический центр
Тюменцев приглашают сыграть в «Свою игру» из дома
В Заводоуковске в 2021 году появится крытый бассейн с шестью дорожками
Стало известно, как россияне реагируют на пандемию коронавируса
Признал вину: в Тюмени осудят убийцу стрелка из «Кристалла» Павла Колозяна
Тюменцам запретили посещать храмы и кладбища
Банк УРАЛСИБ и МСП Банк предложили совместное решение по поддержке малого бизнеса
В центре Тюмени полыхает бизнес-центр
Тюменские студенты защитят врачей от заражения коронавирусом
Первой в Тюмени отремонтируют улицу Велижанскую
Тюменка стала заместителем министра науки и высшего образования РФ
Тюменская область – в лидерах по проведенным тестам на коронавирус
В новом тюменском детском саду подключили тепло
Где и во сколько тюменцам смотреть прямую трансляцию пасхального богослужения
В Тюмени на мусоросортировочном заводе нашли тело
Падают с диванов, врезаются друг в друга: какие травмы получают тюменцы на самоизоляции
Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает предпринимателей на антикризисный онлайн-марафон
В новой Конституции отразят важность достойной оплаты труда
Перестал чувствовать стопу: в Тобольске мужчине удалили огромную грыжу
На тюменской трассе после аварии загорелись машины: пострадавшие получили ожоги
Тюменцы поделятся добрыми историями о социальных работниках