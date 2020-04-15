2020-04-15T17:08:26+03:00
Здоровье

Для пациентов старшего возраста в Тюменской области работает региональный гериатрический центр

В здании развёрнуто 60 гериатрических коек
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Для пациентов старшего возраста в Тюменской области работает региональный гериатрический центрДля пациентов старшего возраста в Тюменской области работает региональный гериатрический центрФото: Татьяна Коркина
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Региональный гериатрический центр работает в Тюменской области на базе госпиталя для ветеранов войн. В центре, открытом в ноябре 2019 года, развёрнуто 60 гериатрических коек, а с начала 2020 года здесь пролечили более 200 пациентов гериатрического профиля. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, к концу 2021 года в медицинских организациях Ишима и Тобольска планируется дополнительно развернуть 25 гериатрических коек.

К 2024 году в рамках проекта планируется открытие 13 кабинетов приёма врачей-гериатров. Сейчас в тюменских медицинских организациях и в организациях районов области открыты и функционируют 16 кабинетов приёма врачей-гериатров.

Мероприятия по совершенствованию системы охраны здоровья граждан старшего поколения, развитию медицинской помощи по профилю «гериатрия» реализуются в рамках региональной программы «Повышение качества жизни пожилых людей в Тюменской области «Старшее поколение»» регионального проекта «Разработка и реализация системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в конце 2019 года в Тюменской области открылись два Центра амбулаторной онкологической помощи, созданные в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Один заработал на базе Многопрофильного консультативно-диагностического центра, второй – в Ишимской областной больнице № 4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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