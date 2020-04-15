2020-04-15T16:59:22+03:00
Общество

Тюменцев приглашают сыграть в «Свою игру» из дома

Она состоится 16 апреля
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Тюменцев приглашают сыграть в «Свою игру» из дома. Фото: Интеллектуальное движение Тюменской областиТюменцев приглашают сыграть в «Свою игру» из дома. Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области
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Жители Тюменской области могут сыграть в «Свою игру» не выходя из дома. Такая возможность появилась у всех любителей интеллектуальных игр в рамках шестого этапа онлайн-чемпионата «Кубок Короны». Игра состоится 16 апреля в 18:00

Онлайн-чемпионат проходит в сообществе Интеллектуального движения Тюменской области ВКонтакте. Для участия необходимо подключиться к онлайн-трансляции и писать ответы в комментарии к видео. За правильный ответ участники будут получать очки, а за неправильный ответ очки вычитаются.

Автор вопросов Сергей Лотин из Самары. Сергей — призёр нескольких этапов «Кубка Короны». Теперь он написал 15 тем про цветы, литературу, космос, технику, фильмы и др.

Игра состоится 16 апреля в 18:00. Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области

Игра состоится 16 апреля в 18:00. Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области

По итогам «Своей игры» четверо сильнейших игроков набирают баллы в турнирную таблицу всего кубка. Победитель получает фирменные призы от сообщества. По итогам нескольких этапов призёры приглашаются в суперфинал.

- Мы специально подбираем вопросы таким образом, чтобы любой желающий мог присоединиться к игре вне зависимости от своего опыта игры. К нашим трансляциям подключаются целыми семьями. Удовольствие от участия сможет получить каждый, - рассказал ведущий интеллектуальной игры Олег Войкин.

Справка "КП"

Онлайн-чемпионат по интеллектуальным играм «Кубок Короны» проводится с 20 марта по 30 апреля и состоит из нескольких этапов, которые проходят в разных форматах проведения: Квиз, "Своя игра", "Что? Где? Когда?", "Мультиигры".

За время проведения кубка к участию подключились 725 игроков из 30 городов 4 стран. Участники оставили 4936 комментариев под постами с этапами кубка. А самый популярный эфир собрал 57000 просмотров и проводился в двух социальных сетях: ВК и Одноклассники.

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