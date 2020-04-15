15 Апр 2020 2020-04-15T16:55:49+03:00

В Заводоуковске в 2021 году появится крытый бассейн с шестью дорожками

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В Тюменской области совсем скоро начнётся строительство нового крытого бассейна. Здание, которое появится в Заводоуковске, будет аналогичным строящемуся бассейну в Ялуторовске. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, 18 марта 2018 года за возведение крытого бассейна проголосовали жители Заводоуковска, а 10 марта 2020 года был заключён государственный контракт на его строительство.

Общая площадь здания составит более 5 тысяч квадратных метров. В нём разместится зал со спортивным бассейном из шести дорожек по 25 метров, раздевалки, сауна, гардероб, зона общественного питания, фитнес-зал для групповых занятий гимнастикой, хореографией, танцевальной аэробикой, упражнениями и залы для занятий волейболом, баскетболом, бадминтоном и теннисом.

Проектную документацию по объекту разрабатывали с использованием основных конструктивных и объёмно-планировочных решений проектной документации «Строительство крытого бассейна в мкр. №15, г. Тобольск». Минстрой РФ включил этот объект в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования. Завершение строительства запланировано на второй квартал 2021 года.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Ялуторовске возведут крытый бассейн из шести дорожек по 25 метров, площадью более пяти тысяч квадратных метров. Спортивный объект разместится на улице Менделеева. Срок строительства – 14 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU