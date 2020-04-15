Признал вину: в Тюмени осудят убийцу стрелка из «Кристалла» Павла Колозяна

15 Апр 2020 2020-04-15T16:46:11+03:00

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В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в убийстве. Его жертвой стал Павел Колозян, известный, как стрелок из «Кристалла».

– По версии следствия, 8 февраля этого года днем обвиняемый находился на базе отдыха, расположенной на окружной дороге. В это время на территорию базы приехал потерпевший, с которым у него был давний конфликт. Между мужчинами произошла ссора, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что злоумышленник, вооруженный огнестрельным оружием, два раза выстрелил в потерпевшего. От полученного ранения головы мужчина скончался на месте происшествия.

Следователи осмотрели место происшествия, сделали выемки, допросили свидетелей, были назначены судебно-медицинские экспертизы. В ходе следствия обвиняемый признал вину в полном объеме, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU