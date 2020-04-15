2020-04-15T16:41:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Тюменцам запретили посещать храмы и кладбища

Но есть некоторые исключения
Вадим Бегун
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Тюменцам запретили посещать храмы и кладбища.Тюменцам запретили посещать храмы и кладбища.Фото: Вадим Бегун
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Тюменцам запретили посещать храмы и кладбища. Соответствующие изменения в постановление № 120-п внес глава региона Александр Моор.

– До 30 апреля должны быть приостановлены все поездки граждан, в том числе частные и организованные, к местам паломничества, религиозного почитания, для участия в религиозных обрядах и церемониях. Ограничение касается не только зарубежных поездок, но и внутри страны. Прихожанам запрещено посещать культовые здания. В храмы могут приходить только священнослужители, а также те, чье присутствие необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса

Также местным жителям запретили посещать кладбища, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению и участию в погребении.

Также стало известно, что теперь органы местного самоуправления обязаны при регистрации подтвержденных случаев коронавируса провести дезинфекцию центральных улиц, мест общего пользования в районных центрах с использованием хлорсодержащих средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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