Погода на 16 апреля в Тюмени: ожидается резкое потепление
Солнце надолго скроется за тучами
В Тюмени ожидается резкое потепление. Фото - pixabay.com.
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Сегодня, 16 апреля, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Осадков не ожидается.
Температура воздуха ночью будет плюс 2 – 3 градуса, днем – плюс 15 – 16. Вечером столбики термометров покажут 10 – 13 градусов выше нуля. В этот день будет дуть южный ветер со скоростью 1 – 4 метра в секунду.
В это время наши предки продолжали следить за льдом: если он на озерах потонет – год будет тяжелым. Садоводы уже начинали сажать груши, сливы, смородину, обрезать деревья и кустарники.
ИСТОЧНИК KP.RU