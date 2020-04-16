2020-04-16T05:00:20+03:00
Общество

Погода на 16 апреля в Тюмени: ожидается резкое потепление

Солнце надолго скроется за тучами
Вадим Бегун
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В Тюмени ожидается резкое потепление. Фото - pixabay.com.В Тюмени ожидается резкое потепление. Фото - pixabay.com.
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Сегодня, 16 апреля, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 2 – 3 градуса, днем – плюс 15 – 16. Вечером столбики термометров покажут 10 – 13 градусов выше нуля. В этот день будет дуть южный ветер со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

В это время наши предки продолжали следить за льдом: если он на озерах потонет – год будет тяжелым. Садоводы уже начинали сажать груши, сливы, смородину, обрезать деревья и кустарники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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