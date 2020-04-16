Городской портал решил более 17 тысяч проблем тюменцев

16 Апр 2020 2020-04-16T07:39:35+03:00

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Портал «Тюмень – наш дом» возобновляет работу «летних» рубрик. Уже открылась самая популярная среди горожан подкатегория «Образовалась выбоина, яма». Кроме того, пользователи снова могут сообщить о припаркованном на газоне автомобиле.

Всего на портал поступило 20 118 сообщений от 32 579 зарегистрированных пользователей. Было решено 17 750 проблем. Опубликованных ответов – 30 тыс. 210.

– Отправить сообщение на портал очень просто всего в несколько кликов: зарегистрированный пользователь вводит адрес и выбирает нужную категорию. После этого нужно прикрепить фотографию, фиксирующую нарушение. Фото не должно превышать пяти мегабайт, – отметили в пресс-службе администрации города Тюмени.

Также стало известно, что новое мобильное приложение будет дополняться и совершенствоваться. В данный момент оно работает в тестовом режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU