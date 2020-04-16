2020-04-16T07:41:29+03:00
Происшествия

Нетрезвый тюменец избил спящую мать-пенсионерку

По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Нетрезвый тюменец избил спящую мать-пенсионерку.Нетрезвый тюменец избил спящую мать-пенсионерку.Фото: Ольга Крыльцова
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В омутинскую полицию поступило заявление от пенсионерки. Пожилая женщина рассказала стражам порядка, что сын нанес ей телесные повреждения.

Потерпевшая проживает вместе с ранее судимым безработным 35-летним сыном. В ходе распития алкоголя между родственниками произошла ссора бытового характера. После словесной перепалки женщина отправилась отдыхать.

– Сын подошел к спящей матери и несколько раз ударил кулаком в лицо. Затем стянул ее с кровати и пнул в область груди. Впоследствии у потерпевшей диагностировали перелом ребра, – рассказали в пресс-службе Управления МДВ по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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