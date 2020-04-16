2020-04-16T07:00:34+03:00
Общество

Молодой иностранец женился на тюменке ради прописки

Знакомство произошло через общих приятелей
Вадим Бегун
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Молодой иностранец женился на тюменке ради прописки. Фото - pixabay.com.Молодой иностранец женился на тюменке ради прописки. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени признан фиктивным брак, заключенный между тюменкой и мигрантом ради разрешения на временное проживание. Местный суд удовлетворил иск прокурора.

– 12 мая 2018 года 32-летний иностранец заключил фиктивный брак с 36-летней женщиной, чтобы получить разрешение на временное проживание. Знакомство произошло через общих приятелей. Совместно супруги не проживали, общего быта не вели. После регистрации брака общение прекратилось. Как известно, иностранцу, женатому на гражданке России, РВП могут выдать без учета квоты, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также пояснили, что брак по решению суда признается недействительным в случае заключения фиктивного брака, то есть если супруги или один из них не намеревались создавать семью. Прокурор обратился в Ленинский районный суд Тюмени с иском о признании брака недействительным со дня его заключения. Суд удовлетворил иск, решение пока не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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