2020-04-16T07:41:47+03:00
Происшествия

Пьяный тюменец воткнул нож в живот друга, который наливал себе больше

Подозреваемый сам вызвал скорую помощь товарищу
Вадим Бегун
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Пьяный тюменец воткнул нож в живот друга.Пьяный тюменец воткнул нож в живот друга.Фото: Ольга Крыльцова
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В дежурную часть отдела полиции села Ярково обратились сотрудники местной больницы. Медики сообщил, что к ним поступил 43-летний мужчина с ножевым ранением.

Выяснилось, что пострадавший распивал алкогольные напитки со своим приятелем. В ходе застолья друг потерпевшего налил себе в стакан чуть больше спиртного. На этой почве между мужчинами возник конфликт, в ходе которого потерпевший ударил своего приятеля.

– Тот в свою очередь схватил нож и ударил оппонента в живот. Осознав содеянное, подозреваемый сам вызвал скорую помощь. Оперативники задержали 21-летнего фигуранта по месту жительства в селе Новонерда и доставили в отдел полиции. Он признал вину, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По описанному выше факту следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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