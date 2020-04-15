В центре Тюмени полыхает бизнес-центр

15 Апр 2020 2020-04-15T14:42:24+03:00

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В Тюмени на улице Урицкого, 36 горит кровля бизнес-центра. Дым виден во многих районах областного центра.

В этом здании находятся офисы различных компаний. По данным 2GIS, их насчитывается 23. Среди прочих – коммерческий банк, клиника эстетической медицины, балетная мастерская, а также управление Федерального казначейства по Тюменской области.

– Сообщение о пожаре поступило в 15.42. Первые подразделения прибыли на место происшествия спустя восемь минут, – отметили в пресс-службе Главного управления по Тюменской области.

Спасатели рассказывают, что горит крыша здания на площади триста квадратных метров. Работают 14 единиц техники, 39 человек личного состава.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="202" height="360" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/773306" frameborder="0"></iframe> Пожар в Тюмени 15 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU