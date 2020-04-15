2020-04-15T14:42:24+03:00
Происшествия

В центре Тюмени полыхает бизнес-центр

В здании находятся офисы различных компаний
Вадим Бегун
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В центре Тюмени полыхает бизнес-центр. Фото - читатели "КП - Тюмень".В центре Тюмени полыхает бизнес-центр. Фото - читатели "КП - Тюмень".
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В Тюмени на улице Урицкого, 36 горит кровля бизнес-центра. Дым виден во многих районах областного центра.

В этом здании находятся офисы различных компаний. По данным 2GIS, их насчитывается 23. Среди прочих – коммерческий банк, клиника эстетической медицины, балетная мастерская, а также управление Федерального казначейства по Тюменской области.

– Сообщение о пожаре поступило в 15.42. Первые подразделения прибыли на место происшествия спустя восемь минут, – отметили в пресс-службе Главного управления по Тюменской области.

Спасатели рассказывают, что горит крыша здания на площади триста квадратных метров. Работают 14 единиц техники, 39 человек личного состава.

Пожар в Тюмени 15 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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