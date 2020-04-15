В центре Тюмени полыхает бизнес-центр
В Тюмени на улице Урицкого, 36 горит кровля бизнес-центра. Дым виден во многих районах областного центра.
В этом здании находятся офисы различных компаний. По данным 2GIS, их насчитывается 23. Среди прочих – коммерческий банк, клиника эстетической медицины, балетная мастерская, а также управление Федерального казначейства по Тюменской области.
– Сообщение о пожаре поступило в 15.42. Первые подразделения прибыли на место происшествия спустя восемь минут, – отметили в пресс-службе Главного управления по Тюменской области.
Спасатели рассказывают, что горит крыша здания на площади триста квадратных метров. Работают 14 единиц техники, 39 человек личного состава.
Пожар в Тюмени 15 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU