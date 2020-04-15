2020-04-15T14:15:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Тюменские студенты защитят врачей от заражения коронавирусом

Средства защиты медики получат на безвозмездной основе
Вадим Бегун
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Тюменские студенты защитят врачей от заражения коронавирусом. Фото - pixabay.com.Тюменские студенты защитят врачей от заражения коронавирусом. Фото - pixabay.com.
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Тюменские студенты защитят врачей от заражения коронавирусом. В период пандемии особенно высока вероятность заражения медиков, которые тесно общаются с пациентами.

Специально для работников сферы здравоохранения специалисты ФабЛаб Тюменского государственного университета совместно с Центром робототехники и АСУ региона изготавливают медицинские щитки, которые как раз уменьшат риск возможного заражения.

– Детали печатаются на 3D-принтерах и режутся на лазерных станках, размещенных в университетских мастерских и Проектной лаборатории Центра робототехники. В работе также помогают волонтеры, которые шьют резинки-крепления, – сообщает Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Также стало известно, что всего тюменские мейкеры планируют изготовить триста щитков. Все средства защиты тюменские врачи получат бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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