Тюменские студенты защитят врачей от заражения коронавирусом
Тюменские студенты защитят врачей от заражения коронавирусом. В период пандемии особенно высока вероятность заражения медиков, которые тесно общаются с пациентами.
Специально для работников сферы здравоохранения специалисты ФабЛаб Тюменского государственного университета совместно с Центром робототехники и АСУ региона изготавливают медицинские щитки, которые как раз уменьшат риск возможного заражения.
– Детали печатаются на 3D-принтерах и режутся на лазерных станках, размещенных в университетских мастерских и Проектной лаборатории Центра робототехники. В работе также помогают волонтеры, которые шьют резинки-крепления, – сообщает Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
Также стало известно, что всего тюменские мейкеры планируют изготовить триста щитков. Все средства защиты тюменские врачи получат бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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