2020-04-15T13:38:12+03:00
Политика

Тюменка стала заместителем министра науки и высшего образования РФ

Женщина будет работать под руководством Валерия Фалькова
Вадим Бегун
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Тюменка стала заместителем министра науки и высшего образования РФ. Фото - страничка Елены Дружининой в "ВКонтакте".Тюменка стала заместителем министра науки и высшего образования РФ. Фото - страничка Елены Дружининой в "ВКонтакте".
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Елену Дружинину заместителем министра науки и высшего образования России. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

По данным сайта Тюменского государственного университета, Елена Дружинина работала советником ректората по стратегическим коммуникациям в Москве, спецпредставителем Западно-Сибирского научно-образовательного центра, а также пресс-секретарем вуза.

Теперь женщина будет работать с Валерием Фальковым, экс-ректором ТюмГУ, который сейчас является министром науки и образования РФ, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что к экс-губернатору Тюменской области, а ныне министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву, сохранившему свой пост в новом правительстве, присоединился ещё один тюменец – ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков. Валерий Николаевич стал новым министром науки и просвещения РФ.

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Соответствующий указ уже появился на сайте правительства России (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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