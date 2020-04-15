Тюменка стала заместителем министра науки и высшего образования РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Елену Дружинину заместителем министра науки и высшего образования России. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
По данным сайта Тюменского государственного университета, Елена Дружинина работала советником ректората по стратегическим коммуникациям в Москве, спецпредставителем Западно-Сибирского научно-образовательного центра, а также пресс-секретарем вуза.
Теперь женщина будет работать с Валерием Фальковым, экс-ректором ТюмГУ, который сейчас является министром науки и образования РФ, передает «МегаТюмень».
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что к экс-губернатору Тюменской области, а ныне министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву, сохранившему свой пост в новом правительстве, присоединился ещё один тюменец – ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков. Валерий Николаевич стал новым министром науки и просвещения РФ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков назначен министром науки РФ
Соответствующий указ уже появился на сайте правительства России (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU