2020-04-15T13:45:30+03:00
Недвижимость

Первой в Тюмени отремонтируют улицу Велижанскую

Она связывает улицы Ватутина и Щербакова
Вадим Бегун
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Первой в Тюмени отремонтируют улицу Велижанскую. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.Первой в Тюмени отремонтируют улицу Велижанскую. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.
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В Тюмени приступили к ремонту дорог. Первый на очереди объект – улица Велижанская.

Ремонт дорожного полотна этой улице был необходим: здесь проходит общественный транспорт, а рядом строится новый микрорайон. Рабочие уже приступили к ремонту покрытия проезжей части. Они устранят колейность, трещины и выбоины. Движение транспорта на время ремонтных работ останавливать не будут.

– Своевременная подготовка необходимой документации, проведение аукционных процедур, заключение муниципального контракта и, конечно, установившаяся теплая погода дали возможность приступить к реализации мероприятий по программе БКАД уже сейчас. В ближайшее время будет утвержден график ремонта всех объектов, – сообщил председатель комитета городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Захаров.

По его информации, все работы планируется выполнить до 15 октября. В этом году в рамках нацпроекта БКАД в нормативное состояние приведут 26 дорожных объектов общей длиной почти 25 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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