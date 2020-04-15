2020-04-15T13:32:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Тюменская область – в лидерах по проведенным тестам на коронавирус

На сегодняшний день в России зарегистрировано несколько отечественных тест-систем
Вадим Бегун
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Тюменская область – в лидерах по проведенным тестам на коронавирус. Фото - pixabay.com.Тюменская область – в лидерах по проведенным тестам на коронавирус. Фото - pixabay.com.
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В России проведено более полутора миллионов тестов на новую инфекцию. Тюменская область – в числе лидеров по этому показателю.

По информации оперативного штаба региона по профилактике коронавируса, Тюменская область располагается на восьмом месте с 29 299 проведенными тестами на коронавирус. Первые в стране по этому показателю Москва (395 034), Московская область (145 574) и Санкт-Петербург (80 826).

За ними следуют Свердловская область (38 704), Краснодарский край (35 327), Сахалинская область (31 441) и Нижегородская (29 750). За Тюменской область идет Челябинская (27 510) и Красноярский край (27 279).

– Исследования проводятся в центрах гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех регионах страны, в лабораториях государственных медицинских организаций, а также в частных негосударственных лабораториях, – информирует штаб.

Также стало известно, что на сегодняшний день в России зарегистрировано несколько отечественных тест-систем. Они обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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