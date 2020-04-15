Где и во сколько тюменцам смотреть прямую трансляцию пасхального богослужения
Тюменцам рассказали, где и во сколько можно посмотреть прямую трансляцию пасхального богослужения. В пятницу, 17 апреля, и в ночь с 18 на 19 апреля жители региона увидят ее в телеэфире и в социальных сетях.
17 апреля – богослужение Великой Пятницы.
С 17.00 до 19.30 трансляцию проведут телеканалы «Тюменское время» (9-я кнопка пульта телевизора) и «Тобольское время».Также службу можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте» на страницах телеканала «Тюменское время» и Тобольской митрополии.
Трансляция пасхального богослужения будет идти в ночь с 18 на 19 апреля:
– с 23.00 до 1.00 – на телеканале «Россия 24» (7-я кнопка на пульте телевизора);
– с 23.30 до 2.00 – на телеканалах «Тюменское время», «Тобольское время» и ОТР (9-я кнопка на пульте телевизора).
В СОЦСЕТЯХ
Начало в 23.00:
ГТРК «Регион-Тюмень» – «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube.
С 23.30:
– Тобольская митрополия – «ВКонтакте»
– ТК «Тюменское время» – «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube;
– ТК «Тобольское время» – «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube.
Аудиотрансляцию организует радио «Вера» на частоте 92,4 FM , на сайте и в соцсети «ВКонтакте».
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ИСТОЧНИК KP.RU