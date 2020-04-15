Где и во сколько тюменцам смотреть прямую трансляцию пасхального богослужения

15 Апр 2020 2020-04-15T13:43:32+03:00

Где и во сколько тюменцам посмотреть прямую трансляцию пасхального богослужения. Фото - pixabay.com.

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Тюменцам рассказали, где и во сколько можно посмотреть прямую трансляцию пасхального богослужения. В пятницу, 17 апреля, и в ночь с 18 на 19 апреля жители региона увидят ее в телеэфире и в социальных сетях.

17 апреля – богослужение Великой Пятницы.

С 17.00 до 19.30 трансляцию проведут телеканалы «Тюменское время» (9-я кнопка пульта телевизора) и «Тобольское время».Также службу можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте» на страницах телеканала «Тюменское время» и Тобольской митрополии.

Трансляция пасхального богослужения будет идти в ночь с 18 на 19 апреля:

– с 23.00 до 1.00 – на телеканале «Россия 24» (7-я кнопка на пульте телевизора);

– с 23.30 до 2.00 – на телеканалах «Тюменское время», «Тобольское время» и ОТР (9-я кнопка на пульте телевизора).

В СОЦСЕТЯХ

Начало в 23.00:

ГТРК «Регион-Тюмень» – «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube.

С 23.30:

– Тобольская митрополия – «ВКонтакте»

– ТК «Тюменское время» – «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube;

– ТК «Тобольское время» – «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube.

Аудиотрансляцию организует радио «Вера» на частоте 92,4 FM , на сайте и в соцсети «ВКонтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU