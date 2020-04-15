2020-04-15T13:43:32+03:00
Общество

Где и во сколько тюменцам смотреть прямую трансляцию пасхального богослужения

Публикуем подробное расписание праздничной трансляции
Вадим Бегун
Поделиться:
Где и во сколько тюменцам посмотреть прямую трансляцию пасхального богослужения. Фото - pixabay.com.Где и во сколько тюменцам посмотреть прямую трансляцию пасхального богослужения. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Тюменцам рассказали, где и во сколько можно посмотреть прямую трансляцию пасхального богослужения. В пятницу, 17 апреля, и в ночь с 18 на 19 апреля жители региона увидят ее в телеэфире и в социальных сетях.

17 апреля – богослужение Великой Пятницы.

С 17.00 до 19.30 трансляцию проведут телеканалы «Тюменское время» (9-я кнопка пульта телевизора) и «Тобольское время».Также службу можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте» на страницах телеканала «Тюменское время» и Тобольской митрополии.

Трансляция пасхального богослужения будет идти в ночь с 18 на 19 апреля:

– с 23.00 до 1.00 – на телеканале «Россия 24» (7-я кнопка на пульте телевизора);

– с 23.30 до 2.00 – на телеканалах «Тюменское время», «Тобольское время» и ОТР (9-я кнопка на пульте телевизора).

В СОЦСЕТЯХ

Начало в 23.00:

ГТРК «Регион-Тюмень» – «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube.

С 23.30:

– Тобольская митрополия – «ВКонтакте»

– ТК «Тюменское время»«ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube;

– ТК «Тобольское время» – «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube.

Аудиотрансляцию организует радио «Вера» на частоте 92,4 FM , на сайте и в соцсети «ВКонтакте».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тюменцам покажут прямую трансляцию пасхального богослужения

Местных жителей призывают быть послушными (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Тюмени полыхает бизнес-центр
Тюменские студенты защитят врачей от заражения коронавирусом
Первой в Тюмени отремонтируют улицу Велижанскую
Тюменка стала заместителем министра науки и высшего образования РФ
Тюменская область – в лидерах по проведенным тестам на коронавирус
В новом тюменском детском саду подключили тепло
Где и во сколько тюменцам смотреть прямую трансляцию пасхального богослужения
В Тюмени на мусоросортировочном заводе нашли тело
Падают с диванов, врезаются друг в друга: какие травмы получают тюменцы на самоизоляции
Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает предпринимателей на антикризисный онлайн-марафон
В новой Конституции отразят важность достойной оплаты труда
Перестал чувствовать стопу: в Тобольске мужчине удалили огромную грыжу
На тюменской трассе после аварии загорелись машины: пострадавшие получили ожоги
Тюменцы поделятся добрыми историями о социальных работниках