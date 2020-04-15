2020-04-15T13:38:36+03:00
Недвижимость

В новом тюменском детском саду подключили тепло

Строить дошкольное учреждение начали в конце прошлого года
Вадим Бегун
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В новом тюменском детском саду подключили тепло. Фото - УСТЭК.В новом тюменском детском саду подключили тепло. Фото - УСТЭК.
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В Тюмени накануне, 14 апреля, к централизованной системе теплоснабжения подключили новый детский сад, который расположен в микрорайоне Ямальский-1. Строить его начали в конце прошлого года.

– Меньше недели потребовалось сотрудникам на то, чтобы проложить трубопровод тепловой сети, соединяющий учреждение с ЦСТ. Строительно-монтажные работы – это лишь часть мероприятий, которые необходимо выполнить для ввода объекта в эксплуатацию, – сообщил технический директор Урало-Сибирской тепло-энергетической компании Павел Божуков.

После получения разрешения Ростехнадзора на ввод в эксплуатацию трубопровода и заключения договора теплоснабжения с застройщиком участок тепловой сети был готов к запуску теплоносителя. Подача тепловой энергии для нового социально значимого объекта, строительство которого осуществляется в рамках реализации национального проекта «Демография», начата успешно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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