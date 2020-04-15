В Тюмени на мусоросортировочном заводе нашли тело
Сегодня, 15 апреля, на Тюменском мусоросортировочном заводе обнаружено тело мужчины. Его увидели сотрудники предприятия, которые занимались сортировкой твердых бытовых отходов.
– По данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
В ведомстве также добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре 5 февраля 2020 года днем на мусоросортировочном заводе было обнаружено тело младенца. Внешних признаков насильственной смерти на нем не было.
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ИСТОЧНИК KP.RU