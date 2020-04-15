Падают с диванов, врезаются друг в друга: какие травмы получают тюменцы на самоизоляции

15 Апр 2020 2020-04-15T11:20:44+03:00

Некоторых повреждений можно было избежать, если бы пострадавшие не пили алкоголь

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В пресс-службе ОКБ №2 рассказали, какие травмы получают тюменцы, находящие на режиме самоизоляции. Медики сообщают, что многих повреждений можно было избежать, если бы пострадавшие в это время были в трезвом состоянии.

– Желание хозяек разобрать полки в шкафах и антресоли привело к многочисленным падениям со стульев, табуреток и даже тумбочек. Дети и взрослые врезались друг в друга, запинались о порожки, падали с диванов и поскальзывались на лестницах в подъезде. Горожане, самоизолированные на дачах, обращаются по поводу отлетевшей в глаз металлической или древесной стружки во время работы со строительным инструментом, – рассказала пресс-секретарь ОКБ №2 Дарья Ровбут.

По информации медицинского учреждения, в приемное отделение взрослого стационара больницы каждый будний день обращается самостоятельно или прибывает на машине скорой помощи больше 400 пациентов. В выходные дни – свыше пятисот. По-прежнему востребованы все специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU