В новой Конституции отразят важность достойной оплаты труда

15 Апр 2020 2020-04-15T11:30:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Закрепление в Конституции РФ нормы о достойной оплате труда для работающего населения станет одним из важных элементов социальной поддержки граждан, считает депутат Тюменской городской думы Альбина Селезнева. Она отметила, что на сегодняшний день уже проведена большая работа по повышению доходов населения, занятого в различных сферах.

– Во многих бюджетных организациях уже проведена индексация, это касается, в частности, сфер культуры, образования и так далее. Можно сравнить, например, зарплаты работников детских садов и других учреждений несколько лет назад и сейчас – разница будет достаточно существенная. Но если будут приняты соответствующие поправки об установлении определенного уровня зарплат, это станет хорошим подспорьем не только для специалистов бюджетной сферы, но и в частном секторе, – сказала Альбина Михайловна.

Она обратила внимание на то, что в сфере бизнеса вклад сотрудников оценивается по-разному. Есть отрасли, где зарплаты определены на достойном уровне, однако в некоторых отраслях по-прежнему платят очень низкие зарплаты, во всяком случае официально.

– Поэтому я полностью поддерживаю предложенные поправки. Это касается и отношения с рабочим профессиям. Во времена Советского Союза все зависело от человека труда, и отношение к нему было соответствующее. Это я испытала на себе, будучи главой профсоюза одного из предприятий в те годы. Важно сформировать это уважение к работающему населению, которое должно отражаться и в уровне доходов, – подчеркнула депутат Тюменской городской думы.

Напомним, в соответствии с поправками, работодатель не сможет установить зарплату ниже того уровня, на который реально можно прожить. Прописана поддержка принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых отношений. Таким образом, не только бюджетные, но и коммерческие, частные предприятия будут обязаны руководствоваться не только собственными бизнес-интересами, но и интересами своих работников.

В статье Конституции говорится об уважении к труду граждан и защите их трудовых прав. Государством гарантируются минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России.

Создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина. Правительство обеспечивает реализацию принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, говорится в поправках к Конституции.

ИСТОЧНИК KP.RU