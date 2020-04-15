2020-04-15T10:47:31+03:00
Происшествия

На тюменской трассе после аварии загорелись машины: пострадавшие получили ожоги

Обстоятельства ДТП выясняются
Вадим Бегун
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На тюменской трассе после аварии загорелись машины. Фото - ГИБДД Тюменской области.На тюменской трассе после аварии загорелись машины. Фото - ГИБДД Тюменской области.
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Три человека получили травмы в дорожной аварии, которая произошла накануне, 14 апреля, около шести часов вечера на 478-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе. Здесь водитель автомобиля «Хундай» не выдержала безопасную дистанцию до едущего впереди УАЗа, водитель которого собирался поворачивать налево.

– От удара оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, в результате аварии ранения и ожоги получили 50-летний водитель отечественного авто и два пассажира этой машины, – рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в настоящее время обстоятельства ДТП выясняются. Автоинспекторы рекомендуют автомобилистам на загородных дорогах выбирать безопасные скорость и дистанцию.

Фото - ГИБДД Тюменской области.

Фото - ГИБДД Тюменской области.

Вчера на дорогах Тюменской области произошло пять дорожно-транспортных происшествий. В них погиб один человек, восемь получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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