Перестал чувствовать стопу: в Тобольске мужчине удалили огромную грыжу
В областной больнице № 3 Тобольска врачи быстро и эффективно вылечили пациента с очень большой грыжей позвоночника. Высокотехнологичная операция проводилась экстренно по малоинвазивной методике под видеоэндоскопическим контролем.
Как рассказал пресс-секретарь медучреждения Дмитрий Уженцев, у пациента сначала появились боль и онемение в ноге, а затем он и вовсе перестал чувствовать стопу. Нейрохирурги диагностировали у него большую грыжу пояснично-крестцового отдела позвоночника. Операция требовалась срочно: грыжа сдавливала спинной мозг, мужчина мог остаться инвалидом.
– Хирурги провели тонкий эндоскоп через костные структуры и удалили всю грыжу без остатка, не задев какой-либо нерв или спинной мозг. Чтобы убрать образование таким способом полностью, необходимы специальные знания, огромный опыт и мастерство, – отмечает Уженцев.
В медучреждении также отметили, что в травматологическом отделении имеется 11 палат для лечения нейрохирургического профиля. В прошлом году лечение по поводу межпозвонковых грыж проведено 43 жителям Тобольского района.
ИСТОЧНИК KP.RU