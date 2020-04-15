Перестал чувствовать стопу: в Тобольске мужчине удалили огромную грыжу

15 Апр 2020 2020-04-15T11:27:29+03:00

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В областной больнице № 3 Тобольска врачи быстро и эффективно вылечили пациента с очень большой грыжей позвоночника. Высокотехнологичная операция проводилась экстренно по малоинвазивной методике под видеоэндоскопическим контролем.

Как рассказал пресс-секретарь медучреждения Дмитрий Уженцев, у пациента сначала появились боль и онемение в ноге, а затем он и вовсе перестал чувствовать стопу. Нейрохирурги диагностировали у него большую грыжу пояснично-крестцового отдела позвоночника. Операция требовалась срочно: грыжа сдавливала спинной мозг, мужчина мог остаться инвалидом.

– Хирурги провели тонкий эндоскоп через костные структуры и удалили всю грыжу без остатка, не задев какой-либо нерв или спинной мозг. Чтобы убрать образование таким способом полностью, необходимы специальные знания, огромный опыт и мастерство, – отмечает Уженцев.

В медучреждении также отметили, что в травматологическом отделении имеется 11 палат для лечения нейрохирургического профиля. В прошлом году лечение по поводу межпозвонковых грыж проведено 43 жителям Тобольского района.

ИСТОЧНИК KP.RU