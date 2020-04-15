2020-04-15T10:01:44+03:00
Общество

Тюменцы поделятся добрыми историями о социальных работниках

Жителей региона просят рассказать о своих помощниках
Вадим Бегун
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В Тюмени запустили новый флешмоб #мойлюбимыйсоциальныйработник. Фото - pixabay.com.В Тюмени запустили новый флешмоб #мойлюбимыйсоциальныйработник. Фото - pixabay.com.
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Члены общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области запустили новый флешмоб #мойлюбимыйсоциальныйработник. В рамках него жителей региона просят рассказать добрые истории о социальных работниках.

– Как известно, сейчас соцработники, подобно врачам, трудятся в усиленном режиме, подвергая свою жизнь риску. Ведь они не только дежурят на телефонах горячих линий, но и доставляют продукты питания и лекарства на дом, оказывая своим подопечным психологическую поддержку, помогают тем, кто в домах-интернатах и в отделениях милосердия, а также начисляют меры социальной поддержки, – рассказала пресс-секретарь общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области Наталия Ситова.

В настоящее время в усиленном режиме работают областной центр реабилитации инвалидов, региональный центр «Семья», областной геронтологический центр, центр мер социальной поддержки, дома-интернаты, социально-реабилитационные центры, управления социальной защиты населения и комплексные центры социального обслуживания населения во всех муниципальных образованиях.

По итогам акции лучшие будут отмечены общественным советом в День социального работника, 8 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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