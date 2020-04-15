Жителя Тюмени осудили за ложное сообщение о бомбе в здании

15 Апр 2020 2020-04-15T09:37:37+03:00

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В Тюмени осудили мужчину, который сообщил о бомбе в одном из зданий. Инцидент произошел в июне 2019 года.

Житель города с целью дестабилизации деятельности учреждения, в котором он состоял на учете как условно осужденный за совершение преступления, позвонил в полицию и передал сообщение о готовящемся взрыве в учреждении. Он прекрасно осознавал, что его информация является заведомо ложной и не соответствующей действительности.

– Все это повлекло остановку деятельности учреждения в связи с проведением мероприятий по обнаружению взрывного устройства. Информация вызвала страх у сотрудников за свою жизнь и здоровье. Таким образом, был нарушен нормальный порядок функционирования учреждения, – сообщили в пресс-службе Калининского районного суда Тюмени.

В итоге суд признал тюменца виновным. Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU