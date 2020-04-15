2020-04-15T09:37:37+03:00
Происшествия

Жителя Тюмени осудили за ложное сообщение о бомбе в здании

Мужчина нарушил нормальный порядок функционирования учреждения
Вадим Бегун
Поделиться:
Жителя Тюмени осудили за ложное сообщение о бомбе в здании. Фото - pixabay.com.Жителя Тюмени осудили за ложное сообщение о бомбе в здании. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюмени осудили мужчину, который сообщил о бомбе в одном из зданий. Инцидент произошел в июне 2019 года.

Житель города с целью дестабилизации деятельности учреждения, в котором он состоял на учете как условно осужденный за совершение преступления, позвонил в полицию и передал сообщение о готовящемся взрыве в учреждении. Он прекрасно осознавал, что его информация является заведомо ложной и не соответствующей действительности.

– Все это повлекло остановку деятельности учреждения в связи с проведением мероприятий по обнаружению взрывного устройства. Информация вызвала страх у сотрудников за свою жизнь и здоровье. Таким образом, был нарушен нормальный порядок функционирования учреждения, – сообщили в пресс-службе Калининского районного суда Тюмени.

В итоге суд признал тюменца виновным. Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени на мусоросортировочном заводе нашли тело
Падают с диванов, врезаются друг в друга: какие травмы получают тюменцы на самоизоляции
Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает предпринимателей на антикризисный онлайн-марафон
В новой Конституции отразят важность достойной оплаты труда
Перестал чувствовать стопу: в Тобольске мужчине удалили огромную грыжу
На тюменской трассе после аварии загорелись машины: пострадавшие получили ожоги
Тюменцы поделятся добрыми историями о социальных работниках
Жителя Тюмени осудили за ложное сообщение о бомбе в здании
Тюменцам напомнили правила приобретения продуктов к Пасхе
Тюменцам покажут прямую трансляцию пасхального богослужения
Александр Моор высказался о заражении тюменских медиков коронавирусом
Прохожий побил пьяного тюменца палкой
В школах Тюмени появятся 3D-учебники техники военных лет
Тюменец сломал ногу любимой топором
Тюменская прокуратура перекрыла доступ к сайтам с продажами электроудочек
Погода на 15 апреля в Тюмени: днем ожидается мелкий дождь
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 апреля 2020 года составляет 67 человек
В Викуловском районе откроется новый ФАП общей стоимостью почти 5,5 млн рублей
Благодаря новому инвестпроекту в Увате создано 10 новых рабочих мест
В тобольской больнице отремонтировали отделения перинатального центра
Тюменская область – лидер по доле заявок на конкурс президентских грантов среди регионов УФО
Сбербанк в Тюмени выдал первый кредит под 0% годовых на выплату заработной платы
Прокуратура проведет проверку по факту заражения коронавирусом в тюменской гостинице
«Ваш дом станет храмом». Тюменцам покажут прямую трансляцию пасхального богослужения
Тюменцам расскажут, как оформить ипотечные и кредитные каникулы
Семеро охотников стреляли косуль в тюменских лесах
Тюменцам сообщили, когда откроются ломбарды