Тюменцам напомнили правила приобретения продуктов к Пасхе

15 Апр 2020 2020-04-15T09:54:52+03:00

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Уже в это воскресенье, 19 апреля, православные христиане отметят Пасху. Роспотребнадзор напомнил тюменцам о том, как следует выбирать продукты к праздничному столу.

Так, при покупке яиц необходимо обратить внимание на дату их сортировки и внешний вид. На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета. Хранить их нужно только в холодильнике.

– Перед приготовлением яйца необходимо тщательно вымыть с мылом под проточной водой. Варить нужно не меньше 10 минут. Для окрашивания лучше использовать только разрешенные к применению пищевые красители или луковую шелуху, – порекомендовали в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Что касается творога для приготовления пасхи, то он должен иметь белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. Консистенция должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной. При покупке особое внимание стоит обратить на упаковку: в первую очередь она должна быть герметичной, что обеспечивает сохранность продукта.

Кстати, изделия, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками, лучше не покупать (особенно для детей) – ими можно легко подавиться. Отдайте предпочтение натуральным украшениям – миндальным лепесткам, орехам, сахарной пудре или глазури.

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ИСТОЧНИК KP.RU