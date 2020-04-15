Тюменцам покажут прямую трансляцию пасхального богослужения
Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий обратился к верующим региона с призывом провести праздничные дни в домашней молитве. Горожане могут посмотреть пасхальное богослужение в прямом эфире. Его покажут в ночь с 18 на 19 апреля в эфире телеканалов «Россия 24», «Тюменское время», «Тобольское время» и в социальных сетях Тобольской митрополии. Начало в 23.30.
– Завершается страстная седмица, в этом году мы в особых условиях совершаем эти дни. Чтобы не лишить нас пасхальной радости, при поддержке правительства Тюменской области будет организована прямая трансляция пасхального богослужения. Мы все призываемся для домашней молитвы, – сообщил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.
Он отметил, что через прямую трансляцию местные жители могут объединиться и почувствовать торжество Пасхи Христовой.
– Если вы дома встанете перед святым углом и включите прямую трансляцию, то ваш дом станет храмом. Вы будете причастниками этого пасхального торжества. Давайте будем послушными, терпеливыми, братолюбивыми и заботливыми друг о друге. Помните: здоровье – это божий дар, – заявил Димитрий.
Тюменцам покажут прямую трансляцию пасхального богослужения.Вадим Бегун
ИСТОЧНИК KP.RU
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