2020-04-15T08:24:08+03:00
Здоровье

Александр Моор высказался о заражении тюменских медиков коронавирусом

Губернатор призвал людей не выходить из дома
Вадим Бегун
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Александр Моор высказался о заражении тюменских медиков коронавирусом. Фото со странички Александра Моора.Александр Моор высказался о заражении тюменских медиков коронавирусом. Фото со странички Александра Моора.
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Губернатор Тюменской области Александр Моор высказался о заражении тюменских медиков коронавирусом. Он в очередной раз призвал местных жителей к самоизоляции.

«Режим повышенной готовности в Тюменской области круто изменил жизнь каждого из нас. То, что осталось прежним – это экстренная помощь медработников, на которую мы рассчитываем 24/7. Представьте на минуту, что и это стало невозможным. Просто потому, что почти все врачи, медсестры и фельдшеры сами оказались на больничных койках. К сожалению, этот сценарий может стать реальным, если безответственность победит здравый смысл», – пишет на своих страничках в соцсетях в «ВКонтакте» «Инстаграм» и «Одноклассники» Александр Моор.

По словам губернатора, в регионе уже зафиксированы случаи заражения коронавирусом среди медперсонала, и причина этому – игнорирование отдельными гражданами правил самоизоляции и посещение поликлиник без острой необходимости.

«Земляки, я надеюсь на ваше благоразумие и вновь прошу оставаться дома. Жизнь не останавливается в условиях ограничений, но для десятков и даже сотен людей она может остановиться от беспечности одного человека», – резюмировал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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