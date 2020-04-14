2020-04-14T23:00:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 апреля 2020 года составляет 67 человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 апреля 2020 года
Вадим Бегун
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 апреля 2020 года составляет 67 человек. Фото - pixabay.com.Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 апреля 2020 года составляет 67 человек. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 апреля 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на четырнадцать и составляет 67 человек.

Из них 10 уже выздоровели, один скончался. Под контролем медиков в областной инфекционной больнице остаются 56 человек.

– К сожалению, число положительных анализов растет ежедневно. И это результат того, что жители не соблюдают режим самоизоляции в том объеме, в котором его предписано соблюдать, – сказала заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

За последние сутки в России подтверждено 2774 новых случая коронавируса в 51 регионе, зафиксировано 22 летальных исхода, полностью выздоровели 224 человека.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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