В Викуловском районе откроется новый ФАП общей стоимостью почти 5,5 млн рублей

14 Апр 2020 2020-04-14T18:11:14+03:00

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Совсем скоро в селе Балаганы Викуловского района откроется новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) общей стоимостью почти 5,5 млн рублей. Деньги были выделены из областного бюджета в рамках национального проекта «Здравоохранение». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, сейчас модульное здание площадью 81 кв. м уже установлено.

Подрядчики сейчас прокладывают инженерные коммуникации и обустраивают внутренние помещения. В ФАПе появятся: кабинет приёма врача, процедурно-прививочный и смотровой кабинеты, помещение для хранения лекарств, комната для стерилизации медицинских изделий и санузел. После того, как работы будут завершены, сюда привезут мебель и оборудование, которое необходимо для оказания плановой, неотложной и экстренной медицинской помощи.

А помощь будут получать около 700 жителей деревни Чернышово и сёл Балаганы и Пестово. Сейчас медицинскую помощь жителям оказывают в ветхом приспособленном здании. Сейчас фельдшер, акушерка и патронажная медсестра с большим нетерпением ждут переезда в комфортное помещение.

По словам, главного врача областной больницы №4 Вячеслава Афанасьева, с открытием нового ФАПа у работников появится современное оборудование с возможностью оперативно передавать данне врачам областной больницы и дистанционно получать консультации узких специалистов.

- Это на ступень выше поднимет качество и доступность первичной медицинской помощи для жителей отдалённых территорий, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU