Благодаря новому инвестпроекту в Увате создано 10 новых рабочих мест

14 Апр 2020 2020-04-14T17:36:29+03:00

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В Увате при поддержке Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» реализован новый инвестиционный проект по строительству двухэтажной керамзито-блочной базы по производству керамзитобетонных блоков. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, его реализовал индивидуальный предприниматель Андрей Алексеенко.

На территории производственной базы площадью 2250 кв. м размещены мастерские и гаражи для спецтехники, цех по производству керамзитобетонных блоков и административно-бытовое здание. Благодаря инвестпроекту создано 10 новых рабочих мест.

Отметим, что предпринимательство в районах Тюменской области получает новый импульс для развития. Так, 2020 год в регионе объявлен Годом сельского предпринимательства, и правительство региона уделяет пристальное внимание инвестиционных проектам в муниципалитетах: обучению предпринимателей, финансовой поддержке перспективных идей и помощи при их реализации. В результате появляются новые уникальные проекты.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Уватском районе на сегодняшний день сформированы 4 инвестиционные площадки для индустриальных парков, и их количество будет только увеличиваться. К примеру, участок в 113 га около села Горнослинкино предназначен для размещения предприятий лесопереработки. Участок примыкает в федеральной трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск», в полукилометре находится Свердловская железная дорога, а рядом протекает река Ингаир.

ИСТОЧНИК KP.RU