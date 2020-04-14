В тобольской больнице отремонтировали отделения перинатального центра

14 Апр 2020 2020-04-14T17:16:35+03:00

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В Тобольской областной больнице №3 завершается капитальный ремонт нескольких отделений перинатального центра. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, перемены коснулись акушерского отделения №2, родового блока и отделения анестезиологии-реанимации. При отделке стен и потолков применялись современные материалы, в т.ч. гипсометаллические медицинские панели со специальным антибактериальным напылением.

Такие панели отвечают самым высоким требованиям качества и безопасности, а также применяются для отделки помещений, где нужно свести к минимуму количество пыли, микроорганизмов и патогенных бактерий. По словам и.о. руководителя перинатального центра Ольги Эйзенах, перинатальный центр постарались сделать современным, светлым и уютным, чтобы создать домашнюю обстановку для женщин.

- Очень важно, чтобы в самый важный момент своей жизни они чувствовали себя спокойно и комфортно, - отметил она.

Перед косметическим ремонтом в отделениях полностью заменили электропроводку, капитально отремонтировали отопительную и канализационную системы. Кроме того, изменился и внешний вид здания. Здесь отремонтировали входную группу и подъездный путь к ней, завершается обновление фасада и ремонт кровли.

По окончании строительных и отделочных работ обновлённые помещения оснастят новой мебелью и медицинским оборудованием, чтобы залы отвечали требованиям и ожиданиям врачей и пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU