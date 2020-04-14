Тюменская область – лидер по доле заявок на конкурс президентских грантов среди регионов УФО

14 Апр 2020 2020-04-14T16:44:13+03:00

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Тюменская область заняла первое место по доле заявок от количества некоммерческих организаций в регионе среди регионов УФО. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, доля заявок нашего региона составила 8,4%, затем идёт Курганская область с долей 8,1% и Югра с долей 8%. В общей сложности от Тюменской области, в которой работают свыше 2,1 тысячи НКО, на второй конкурс президентских грантов 2020 года подано 178 заявок.

Приём заявок на предоставление грантов завершился 6 апреля 2020 года. Как сообщили в Фонде президентских грантов, на второй конкурс подано 11085 проектов – количество впервые перешагнуло 10-тысячный рубеж. Предыдущий рекорд (более 9,8 тысяч проектов) был поставлен на конкурсе президентских грантов 2018 года.

Большая часть представленных проектов связана с социальной поддержкой граждан, вопросами сохранения исторической памяти и охраны здоровья. Подготовка и подача заявок на участие в конкурсе, не выходя из дома, стала возможной благодаря информационной платформе фонда. По традиции больше всего грантов НКО запрашивают в группе от 500 тысяч рублей до 3 млн рублей (доля таких проектов 51,15%), заявок на сумму до 500 тысяч рублей – 33,49%.

Итоги конкурса подведут в июне, а с 1 июля 2020 года фонд начнёт финансирование проектов-победителей. Между НКО распределят более 3,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU