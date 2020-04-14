2020-04-14T16:28:51+03:00
Экономика

Сбербанк в Тюмени выдал первый кредит под 0% годовых на выплату заработной платы

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Сбербанк в Тюмени выдал первый кредит клиенту малого бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19. Денежные средства под 0% годовых в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ были выданы по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей. Кредит получила тюменская компания, оказывающая услуги в сфере индустрии красоты.

Кредиты доступны для компаний – клиентов Сбербанка, имеющих активный зарплатный проект, ведущих деятельность более года и относящихся к наиболее пострадавшим отраслям. Срок кредитования – до 1 октября 2020 года. Сумма кредита определяется исходя из численности сотрудников предприятия, умноженной на МРОТ и умноженной на шесть, исходя из количества месяцев срока кредитования.

- Новая госпрограмма кредитования очень важна для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Банк-держатель зарплатного проекта выдает денежные средства исключительно на заработную плату и связанные с ней платежи. В Сбербанке такие кредиты оформляются онлайн как предодобренные, посещать отделение банка не требуется, - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Если клиенту доступно предложение, то в Сбербанк Бизнес Онлайн появится карточка Story с текстом «Кредит на выплату зарплаты под 0% годовых» и суммой, рассчитанной по параметрам вашей компании. Нажмите на неё для оформления заявки онлайн.

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