2020-04-14T16:05:37+03:00
Общество

Прокуратура проведет проверку по факту заражения коронавирусом в тюменской гостинице

Виновных привлекут к ответственности
Вадим Бегун
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Прокуратура проведет проверку по факту заражения коронавирусом в тюменской гостинице. Фото - pixabay.com.Прокуратура проведет проверку по факту заражения коронавирусом в тюменской гостинице. Фото - pixabay.com.
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Прокуратура Тюменской области организовала проверку по факту выявления в гостинице «Искра» лиц, заболевших коронавирусом. Виновных привлекут к ответственности.

Анализ на новую инфекцию подтвердился у одной из сотрудниц гостиницы, которая какое-то время находилась на рабочем месте. Таким образом, ведомство проверит исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства.

– Будет дана оценка соблюдения требований санэпидзаконодательства, а также принятия должностными лицами контролирующих органов и регионального органа здравоохранения необходимых мер, направленных на противодействие распространения коронавирусной инфекции и минимизации ее последствий, – сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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