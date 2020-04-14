Прокуратура проведет проверку по факту заражения коронавирусом в тюменской гостинице
Прокуратура Тюменской области организовала проверку по факту выявления в гостинице «Искра» лиц, заболевших коронавирусом. Виновных привлекут к ответственности.
Анализ на новую инфекцию подтвердился у одной из сотрудниц гостиницы, которая какое-то время находилась на рабочем месте. Таким образом, ведомство проверит исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства.
– Будет дана оценка соблюдения требований санэпидзаконодательства, а также принятия должностными лицами контролирующих органов и регионального органа здравоохранения необходимых мер, направленных на противодействие распространения коронавирусной инфекции и минимизации ее последствий, – сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коронавирус в Тюмени, последние новости на 14 апреля 2020 г.: безответственные посетители заражают врачей в поликлиниках
Ольга Кузнечевских – о текущей эпидемиологической ситуации в регионе (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»