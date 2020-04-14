2020-04-14T15:44:34+03:00
Общество

«Ваш дом станет храмом». Тюменцам покажут прямую трансляцию пасхального богослужения

Местных жителей призывают быть братолюбивыми
Вадим Бегун
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Тюменцам покажут прямую трансляцию пасхального богослужения. Скриншот из видео Оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.Тюменцам покажут прямую трансляцию пасхального богослужения. Скриншот из видео Оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.
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Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий обратился к верующим региона с призывом провести праздничные дни в домашней молитве. Горожане могут посмотреть пасхальное богослужение в прямом эфире. Его покажут в ночь с 18 на 19 апреля в эфире телеканалов «Россия 24», «Тюменское время», «Тобольское время» и в социальных сетях Тобольской митрополии. Начало в 23.30.

– Завершается страстная седмица, в этом году мы в особых условиях совершаем эти дни. Чтобы не лишить нас пасхальной радости, при поддержке правительства Тюменской области будет организована прямая трансляция пасхального богослужения. Мы все призываемся для домашней молитвы, – сообщил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

Он отметил, что через прямую трансляцию местные жители могут объединиться и почувствовать торжество Пасхи Христовой.

– Если вы дома встанете перед святым углом и включите прямую трансляцию, то ваш дом станет храмом. Вы будете причастниками этого пасхального торжества. Давайте будем послушными, терпеливыми, братолюбивыми и заботливыми друг о друге. Помните: здоровье – это божий дар, – заявил Димитрий.

Тюменцам покажут прямую трансляцию пасхального богослужения.Вадим Бегун

ИСТОЧНИК KP.RU

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