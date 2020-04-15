2020-04-15T06:21:18+03:00
Общество

Погода на 15 апреля в Тюмени: днем ожидается мелкий дождь

Солнце надолго скроется за тучами
Вадим Бегун
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В Тюмени днем ожидается мелкий дождь. Фото - pixabay.com.В Тюмени днем ожидается мелкий дождь. Фото - pixabay.com.
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Сегодня, 15 апреля, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться.

Температура воздуха ночью будет плюс 1 градус, днем – плюс 9. Вечером столбики термометров покажут плюс 5 – 6 градусов. В этот день будет дуть южный ветер со скоростью 1 – 2 метра в секунду.

15 апреля почитается память преподобного Тита чудотворца и мученика Поликарпа. В народе Тита называли Ледоломом, поскольку в это время вскрываются реки. К середине апреля выходили зимние запасы.

В народе говорили: «Ничего нет – ни крохи, ни зерна, ни капли»; «Поликарпов день – начало бесхлебицы». Наши предки считали: если в этот день вешние воды текут медленно, лед тонет, значит, будет тяжело народу в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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