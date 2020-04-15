Тюменская прокуратура перекрыла доступ к сайтам с продажами электроудочек

15 Апр 2020 2020-04-15T06:24:02+03:00

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Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе мониторинга сети интернет выявила 11 сайтов, на которых размещалась информация о продаже электроудочек. Такие устройства являются запрещенным орудием лова и способом массового истребления рыб.

Как известно, федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять сведения, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность. За добычу рыб с применением электротока можно угодить в тюрьму.

– В суд было направлено 11 исков о признании информации, размещенной на ресурсах, запрещенной к распространению в Российской Федерации. Суд удовлетворил требования в полном объеме, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, добавив, что в настоящее время решения суда уже исполнены, доступ к сайтам заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU