Тюменец сломал ногу любимой топором

15 Апр 2020 2020-04-15T07:47:41+03:00

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В голышмановскую полицию поступила информация от сотрудников медицинского учреждения о том, что к ним доставлена 45-летняя жительница округа. Женщине диагностировали открытый переломом ноги.

– Как установили сотрудники полиции, в ходе совместного распития спиртных напитков между мужчиной и женщиной возникла ссора. В результате конфликта подозреваемый топором нанес удар по ноге потерпевшей, причинив тем самым тяжкий вред здоровью, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Полицейские задержали ранее судимого 44-летнего жителя округа. Он является сожителем потерпевшей. По факту причинения тяжкого вреда здоровью следователем в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU