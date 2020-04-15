В школах Тюмени появятся 3D-учебники техники военных лет

15 Апр 2020 2020-04-15T07:41:21+03:00

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В Тюмени презентовали 3D-учебники, которые посвящены изучению техники времен Великой Отечественной войны. Презентация прошла в онлайн-формате.

Автор проекта Владимир Сбитнев провел мастер-класс для преподавателей школ области, на котором показал, как правильно работать с учебником и приложением. Мероприятие транслировалось в прямом эфире. В мастер-классе приняли участие более 80 человек: учителя областного центра и региона.

– Учебник будет работать следующим образом: необходимо скачать приложение, навести камеру смартфона или планшета на изображение танка, на экране устройства он станет объемным. Пробные экземпляры были выпущены в 2019 году. В этом году мы увеличили количество моделей техники, добавив танки, самолеты и оружие, – рассказал Владимир Сбитнев.

Минимум по три книги команда организаторов планирует передать в каждую школу Тюменской области. Также учебник будет отправлен в Министерство просвещения с инициативой его внедрения в образовательную программу на территории всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU