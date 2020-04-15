2020-04-15T07:41:21+03:00
Общество

В школах Тюмени появятся 3D-учебники техники военных лет

Пробные экземпляры выпустили в прошлом году
Вадим Бегун
Поделиться:
В школах Тюмени появятся 3D учебники техники военных лет. Фото - организаторы.В школах Тюмени появятся 3D учебники техники военных лет. Фото - организаторы.
Изменить размер текста:

В Тюмени презентовали 3D-учебники, которые посвящены изучению техники времен Великой Отечественной войны. Презентация прошла в онлайн-формате.

Автор проекта Владимир Сбитнев провел мастер-класс для преподавателей школ области, на котором показал, как правильно работать с учебником и приложением. Мероприятие транслировалось в прямом эфире. В мастер-классе приняли участие более 80 человек: учителя областного центра и региона.

– Учебник будет работать следующим образом: необходимо скачать приложение, навести камеру смартфона или планшета на изображение танка, на экране устройства он станет объемным. Пробные экземпляры были выпущены в 2019 году. В этом году мы увеличили количество моделей техники, добавив танки, самолеты и оружие, – рассказал Владимир Сбитнев.

Минимум по три книги команда организаторов планирует передать в каждую школу Тюменской области. Также учебник будет отправлен в Министерство просвещения с инициативой его внедрения в образовательную программу на территории всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Память Великой Отечественной войны»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прохожий побил пьяного тюменца палкой
В школах Тюмени появятся 3D-учебники техники военных лет
Тюменец сломал ногу любимой топором
Тюменская прокуратура перекрыла доступ к сайтам с продажами электроудочек
Погода на 15 апреля в Тюмени: днем ожидается мелкий дождь
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 апреля 2020 года составляет 67 человек
В Викуловском районе откроется новый ФАП общей стоимостью почти 5,5 млн рублей
Благодаря новому инвестпроекту в Увате создано 10 новых рабочих мест
В тобольской больнице отремонтировали отделения перинатального центра
Тюменская область – лидер по доле заявок на конкурс президентских грантов среди регионов УФО
Сбербанк в Тюмени выдал первый кредит под 0% годовых на выплату заработной платы
Прокуратура проведет проверку по факту заражения коронавирусом в тюменской гостинице
«Ваш дом станет храмом». Тюменцам покажут прямую трансляцию пасхального богослужения
Тюменцам расскажут, как оформить ипотечные и кредитные каникулы
Семеро охотников стреляли косуль в тюменских лесах
Тюменцам сообщили, когда откроются ломбарды